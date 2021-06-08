В РФС отреагировали на заявление Украины о снятии России с Евро-2020

https://static.news.ru/photo/58850d56-c83b-11eb-b0ba-96000091f725_660.jpg Вячеслав Колосков Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно информации о возможном бойкоте чемпионата Европы — 2020 сборной России в связи с утверждением украинской формы.

Хорошо, что ссылка на источник в РФС смущает. Но это мягко сказано. Это стопроцентная провокация. Ни один здравомыслящий человек не может даже подумать об этом, не то чтобы сказать, что сборная России решила бойкотировать. Это чушь полнейшая! Просто очередная провокация. Мы отреагировали на первую, теперь последовала следующая. Бред сивой кобылы, — сказал Колосков корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что относительно формы сборной Украины высказались от болельщиков до руководителей. По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен был запретить форму. После рассмотрения заявок приняли обратное решение, и дискуссии прекратились.

Ранее в украинских СМИ сообщили о возможном бойкоте турнира. Это связано с недовольством российской стороны решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно утверждения формы национальной команды Украины. Подопечные Андрея Шевченко выступят на Евро-2020 в майках с очертанием страны, куда включили Республику Крым, Донецкую и Луганскую области.