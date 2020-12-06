В РФС отреагировали на смерть Виктора Понедельника

Смерть чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС).
Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды, точный удар которого принёс команде СССР звание первого чемпиона Европы,
РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье, — отметил Мирзоян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что о смерти бывшего футболиста сборной СССР рассказала его дочь Анастасия. Она не привела детали ухода из жизни спортсмена, который в финальном матче чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии (2:1) забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.