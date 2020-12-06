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Футбол

В РФС отреагировали на смерть Виктора Понедельника

10:06, 06 декабря 2020
Виктор Понедельник Виктор Понедельник Фото: Светлана Бекетова/wikimedia.org

Смерть чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС).

Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды, точный удар которого принёс команде СССР звание первого чемпиона Европы, сообщает ТАСС.

РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье, — отметил Мирзоян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о смерти бывшего футболиста сборной СССР рассказала его дочь Анастасия. Она не привела детали ухода из жизни спортсмена, который в финальном матче чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии (2:1) забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.

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