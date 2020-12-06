В РФС отреагировали на смерть Виктора Понедельника

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Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщила его дочь Анастасия Понедельник в Facebook. Папочка, покойся с миром, — говорится в её сообщении с двумя прикреплёнными фотографиями. Виктор Понедельник в 1960 году стал победителем первого...