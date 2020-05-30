В РФС назвали причины изменения названия футбольных лиг России

https://static.news.ru/photo/e74edb02-a26c-11ea-ac58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв объяснил, почему планируется изменение нейминга лиг.

У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моём понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс, — цитирует Соловьёва «Комсомольская правда».

Он отметил, что новая линейке нейминга должна объединяться единой логикой и быть всем понятной.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб. Новое название коллектива будет состоять из прежних наименований — «Олимп-Долгопрудный». Базироваться и проводить домашние игры клуб намерен в Долгопрудном.