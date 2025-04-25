В РФС анонсировали необычный матч российской сборной по футболу РФС: сборная России по футболу проведет первый с 2021 года матч в «Лужниках»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Игроки сборной России Артем Дзюба и Лечи Садулаев

Российская сборная по футболу впервые с 2021 года проведет игру на московском стадионе «Лужники», говорится на официальном портале РФС. Известно, что оппонентами отечественной команды станут спортсмены из Нигерии в рамках товарищеского матча.

Игра между двумя национальными сборными пройдет 6 июня, уточняется в сообщении. После этого россияне отправятся в Белоруссию, где проведут товарищескую встречу со сборной страны 10 июня. Последний раз спортивный коллектив соревновался с хорватами в «Лужниках» в 2021 году в рамках отборочного тура на чемпионат мира. Тогда матч закончился вничью.

Ранее журналисты издания The Independent заявили о подготовке УЕФА к возможному возвращению россиян в европейскую лигу. Однако, отметили авторы материала, это может произойти только после того, как ситуация на Украине будет урегулирована. По мнению некоторых высокопоставленных чиновников, отстранение от матчей футболистов из России было необоснованным.

В ФИФА и УЕФА же отметили, что российские игроки были отстранены не по моральным соображениям, а в качестве реакции из-за ситуации на Украине. По словам представителей организаций, многие зарубежные клубы отказывались от матчей с участием спортсменов из России, что могло обернуться серьезным внутренним кризисом.