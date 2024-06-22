В РФ вас убьют, а в Германии праздник: как освещали ЧМ в России и Евро-2024

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики сборной Англии на шестой день Евро-2024

С 14 июня по 14 июля в Германии проходит чемпионат Европы по футболу. На турнире произошло уже несколько драк и других конфликтных ситуаций с участием болельщиков и футболистов разных команд. Почему об этом почти не пишут мировые СМИ и как нагнетали истерику вокруг чемпионата мира в России — в материале NEWS.ru.

В какой атмосфере прошел чемпионат мира в России

В 2018 году чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России. По улицам ходили толпы фанатов со всего мира — они напевали иностранные песни, танцевали, заряжали спортивные кричалки, выпивали, словом, отдыхали, как футбольные болельщики. Россияне были частью этого праздника, каждый вечер можно было видеть «братания» с гостями, совместные фотографии и веселое общение.

Ни одной конфликтной или скандальной ситуации и уж тем более драк замечено не было. Как не было и столкновений с полицией, которая в те дни работала предельно корректно и не мешала отдыхать ни россиянам, ни гостям.

И после турнира от гостей было огромное количество положительных отзывов. К примеру, британец, который ведет YоuTube-канал под названием Thogden, был на чемпионате мира вместе с отцом. Тогда ему было всего 17 лет. В видео юноша рассказывает о шокировавшем его поведении россиян. Они оказались очень дружелюбными и отзывчивыми, а совсем не такими, какими молодой человек представлял их. Британец говорил, что, когда англичане забили гол в ворота сборной Туниса, волгоградцы принесли для празднования торт. И это не единичный случай — практически в любой ситуации к иностранцам относились со всей душой.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии

«Я был шокирован местными — они охотно помогают нам. Даже если я не прошу помощи, просто выгляжу растерянным, они сразу же подходят», — вспоминает британец.

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» в 2018 году успели опросить более 5000 иностранных болельщиков. 90% из них впечатлили гостеприимство и дружелюбность россиян, а 86% отметили, что чувствовали себя в стране безопасно. Фанаты отметили хорошую инфраструктуру, вкусную еду, теплую погоду и богатое культурное наследие страны. 73% респондентов хотели бы еще раз посетить Россию.

Что перед ЧМ в России писали мировые СМИ

Перед стартом мундиаля ожидания от предстоящего турнира в мировых медиа были, мягко говоря, пессимистичными. Британские журналисты запугивали своих же болельщиков. Они рассказывали о неких хулиганах, которые готовятся в специальных лагерях и обещают убить англичан.

Тогда в YouTube появилось видео тренировок русских хулиганов в специальных лагерях. Эти бойцы якобы намерены были испортить праздник и обещали, что англичане будут убиты. Более 10 тысяч болельщиков сборной Англии должны отправиться в турне по России, и им якобы угрожала большая опасность.

Кроме того, британцы рассказывали о том, что в России избавляются от бездомных, вывозя их на автобусах за пределы города. Проблема с собаками, по их мнению, решалась еще проще — бродячих животных просто отстреливали. Все это, говорили журналисты, повторяет сценарий Олимпиады-1980 в Москве.

Корреспондент Los Angeles Times Кевин Бакстер в красках описывал, какой кошмар ждет болельщиков в России. По его словам, на чемпионате мира должны были быть побои и разгромы.

«Есть вероятность, что чемпионат мира в России будет не мечтой, а кошмаром длиной в 31 день. Там процветает нетерпимость, там одни ксенофобы, националисты, хулиганы и бандиты. Сумасшедшие люди превратят все 11 городов в уличные побои, и все это затмит чемпионат мира», — пророчествовал Бакстер.

Когда британцы сменили гнев на милость

После того как болельщики практически единогласно стали высказываться о гостеприимстве местных жителей и безопасности в России, представители СМИ тоже сменили гнев на милость. Отчасти помогли и успехи футбольных сборных. К примеру, Англия впервые с 1990 года вышла в полуфинал.

«Всем англичанам: приезжайте в Россию и почувствуйте любовь», — так озаглавил свой материал для The Guardian британский актер и комик Том Розентал.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Болельщики сборной Бельгии радуются победе после матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии в Калининграде

«Этот. Чемпионат. Мира. Хорош. Мне повезло побывать в Нижнем Новгороде на матче Англии с Панамой, в Петербурге на матче Аргентина — Нигерия и в Калининграде на Англии и Бельгии. Мой личный опыт на этом чемпионате мира — совершенно бомбический. Организация турнира просто фантастическая», — писал автор статьи.

Какие скандалы уже случились на Евро-2024

На чемпионате Европы 2024 года произошло уже несколько конфликтных ситуаций. Большинство из них связаны с Сербией. Накануне матча этой команды со сборной Англии пострадали сербские болельщики. Фаны отдыхали в ресторане, когда на них налетели англичане и албанцы. Большинству нападавших удалось скрыться.

В драке поучаствовал даже сын президента Сербии Данило Вучич. В соцсетях публиковались кадры, где он обходит телохранителей и вступает в драку с англичанами.

Позже был матч между Хорватией и Албанией, где болельщики обеих команд кричали: «Убей серба». После окончания игры фанатов поддержал нападающий албанской сборной Мирлинд Даку, который выступает за российский «Рубин». После матча он взял в руки мегафон и выкрикнул агрессивные слова в адрес сербов. Публика одобрительно отреагировала.

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press Болельщики во время матча между Хорватией и Албанией

«То, что произошло, возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований», — заявил Йован Сурбатович, генеральный секретарь Футбольного союза Сербии.

Кроме того, драка случилась и прямо во время футбольного матча — между грузинскими и турецкими болельщиками. Во время встречи этих сборных фанаты из Турции находились за воротами, а рядом с ними располагались поклонники грузинской команды. По ходу матча турки спрыгнули со своих мест, пришли в зону грузин и начали массовую драку с использованием стульев и подручных предметов.

Как отличается освещение Евро-2024 от мундиаля в России

Мировые СМИ много говорят о Евро-2024, но больше констатируют факты. Кто-то подрался? Бывает, это же футбол. Тезисы в иностранных медиа примерно следующие: большинство конфликтных ситуация на чемпионате — драки. Случившееся, конечно, выходит за рамки адекватного поведения, но в футболе к этому привыкли, поэтому ничего страшного.

При этом перед началом турнира в зарубежных изданиях не писали о каких-либо опасениях по поводу Евро-2024. Никто не отговаривал своих болельщиков ехать в Германию и не пугал местными ультрас или хулиганами. Наоборот — ожидали большого праздника в стране, которая славится хорошим футболом и имеет опыт проведения подобных мероприятий. Никого не отпугнули даже новости о том, что немецкие полицейские собираются жестко действовать в отношении фанатов-алкоголиков. Зато радовались тому, что употреблять легкие наркотики — это можно.

И это отношение разительно отличается от того, что мы видели перед российским чемпионатом мира. Но как раз на нем не случилось и десятой доли тех скандалов, что мы сейчас видим в Германии.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha W/Global Look Press

Можно предположить, что дело здесь не только в России: такое было бы со многими странами, не входящими в ЕС. Мы помним, как перед Евро-2012 британские СМИ также отговаривали своих болельщиков ехать на Украину и пугали местными футбольными хулиганами. И тогда, кстати, тоже не случилось ни единого скандала. Во всяком случае, крупного.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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