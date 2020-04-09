В правила футбола внесены изменения

https://static.news.ru/photo/c0f06e84-e4c7-11e9-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Международный совет футбольных ассоциаций уведомил о внесении изменений в правила, которые касаются игры рукой и определения офсайда. Также уточнены некоторые моменты в работе видеоассистентов.

Соответствующий документ размещён на сайте Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Как следует из его материалов, теперь линия подмышки стала потолком для определения игры рукой. Ею будет считаться игра той частью, которая ниже подмышки. Кроме того, игру рукой у атакующего футболиста зафиксируют только в случае, если она случилась непосредственно перед тем, как забивался гол или же возник голевой момент.

Что касается офсайда, то в случае если обороняющийся игрок умышленно играет рукой, тогда у атакующего футболиста офсайд арбитры не станут фиксировать.

Также IFAB внёс коррективы в работу видеоассистентов судей. Они продолжат сообщать главному арбитру свои решения, но решение будет выносить именно он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мае 2019 года вступили в силу новые правила в футболе. Так, IFAB, который отвечает за изменения в правилах игры, принял решение, что по новым правилам футболистам атакующей команды нельзя будет становиться в стенку при исполнении штрафного удара, чтобы не мешать защитникам. Кроме того, при замене игрок обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия.