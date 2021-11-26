В Польше оценили слова Черчесова о готовности возглавить их сборную
Польский футбольный союз: мы довольны работой главного тренера Паулу Соузы
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:32, 27 ноября 2021
Станислав ЧерчесовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В пресс-службе Футбольного союза Польши заявили, что они не собираются менять тренера национальной команды, так как их удовлетворяет работа Паулу Соузы. Эту информацию передаёт ТАСС. Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов возглавить национальную команду Польши.
Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира, — говорится в сообщении.
В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 сборная России встретится с командой Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды прошла «ни хорошо, ни плохо». По его мнению, за четыре месяца в составе национальной команды и соперников могут произойти изменения.