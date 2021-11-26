В Польше оценили слова Черчесова о готовности возглавить их сборную

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Руководство футбольного клуба «Ювентус» обвинили в отмывании €50 млн. Правоохранительные органы уже провели обыск в штаб-квартире клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, в последних трёх сезонах была допущена фальсификация финансовой отчётности клуба, чтобы искусственно увеличить доходы.

Под подозрение попали президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи. Специалисты финансовой и экономической полиции на данный момент продолжают изучение документов для подтверждения факта...