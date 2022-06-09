В полиции Парижа признали ошибки при организации финала Лиги чемпионов

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава полиции Парижа Дидье Лаллеман высказался об организации финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Он признал ошибки своего ведомства и принёс извинения всем пострадавшим болельщикам.

Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал, - заявил Лаллеман.

Француз отдельно извинился за применение слезоточивого газа. При этом он добавил, что не знает другого способа, помимо ударов дубинками, для противодействия огромной толпе.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Ливерпуль», прошёл на стадионе «Стад де Франс» в Париже 28 мая. Перед игрой тысячи болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ, а начало встречи было отложено.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Изначально встречу должен был принять Санкт-Петербург, но УЕФА принял решение перенести матч.