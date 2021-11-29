В МВД подтвердили задержание фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»

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В пресс-службе московского ЦСКА заявили, что клуб пытается разобраться в ситуации с массовыми задержаниями фанатов по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом». В команде осудили совершивших противоправные действия, но отметили, что невиновные не должны страдать.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время...