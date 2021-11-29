В МВД подтвердили задержание фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
09:44, 29 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» в отделы полиции доставили граждан «за различные правонарушения». При этом не уточняется, за какие именно нарушения были произведены задержания и сколько именно человек были доставлены в отделения. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении.
В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.
Ранее в пресс-службе московского ЦСКА заявили, что клуб пытается разобраться в ситуации с массовыми задержаниями фанатов по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом». В команде осудили совершивших противоправные действия, но отметили, что невиновные не должны страдать.