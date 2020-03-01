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Вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артём Смирнов сообщил, что один матч турнира был перенесён из-за подозрения на коронавирус.

Была отменена встреча высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы между командами СССР и «Мегамужики», которая должна была состояться 1 марта.

У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации, — цитирует Смирнова РИА Новости.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.