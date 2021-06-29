Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил отправить футболистов сборной России на стажировку в Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник», чтобы подметать улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Как утверждает чиновник, взаимодействуя с коммунальщиками, спортсмены научатся «чувствовать себя единым целым, коллективно преодолевать трудности и никогда не терять оптимизма».

Мой интерес не в спортсменах (я думаю, с ними разберутся и без нас), а в том, чтобы лишний раз обратить внимание на структуру «Жилищник», то, как она плохо работает и что есть масса жалоб, — сказал Яндиев.

Депутат добавил, что у него уже есть договорённость с некоторыми ГБУ. Футболистов готовы принять на стажировку, если в Российском футбольном союзе (РФС) не будут против. Им предстоит мыть подъезды, поливать деревья, а также подметать улицы.

Яндиев направил документ на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой содействовать «организации в этой уникальной возможности».

На чемпионате Европы - 2020 команда Станислава Черчесова сначала уступила в Санкт-Петербурге бельгийцам (0:3), затем на «Газпром Арене» обыграла со счётом 1:0 национальную команду Финляндии. В третьем матче группы в Копенгагене против сборной Дании сборная России проиграла 1:4. С тремя очками российский коллектив занял последнее место в группе B и отправился в Москву. Никто из болельщиков не приехал в аэропорт, чтобы поддержать игроков.

Ранее президент украинского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский поделился впечатлениями от матча Бельгия — Россия на чемпионате Европы по футболу. Он рассказал, как радовался поражению «москалей».