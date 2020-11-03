В матче «Зенита» с «Лацио» не будут играть Азмун и Малком

https://static.news.ru/photo/71beb606-1dcc-11eb-8938-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».

По его словам, в матче сможет сыграть Артём Дзюба. В то же время Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком, Леон Мусаев и Дмитрий Чистяков не смогут помочь команде.

Естественно, всегда стоит вопрос баланса, состава и всех других факторов. Я думаю, что все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы, — отметил Семак, слова которого приводятся на сайте петербургской команды.

Встреча «Зенита» и «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:55 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что болельщики сборной России по футболу раскритиковали главного тренера Станислава Черчесова за вызов в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Так, фанаты задались вопросом, почему Дзюбу «каждый раз вызывают». Кто-то даже предложил отправить футболиста в любительскую лигу по бобслею.