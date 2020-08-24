В матче «Арсенал» — «Химки» заменили ассистента арбитра

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Ассистента главного судьи матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками» Владимира Миневича заменил Российский футбольный союз (РФС), передаёт пресс-служба организации.

Такое решение было принято в связи с высокой температурой Миневича. В настоящее время РФС ждёт результатов тестирования на COVID-19. Теперь помощником арбитра станет Дмитрий Чельцов.

Встреча между «Арсеналом» и «Химками» намечена на 25 августа и состоится на Центральном стадионе в Туле. Матч начнётся в 20:30 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что тульский «Арсенал» на домашней арене 22 августа обыграл «Динамо» со счётом 2:0 в матче четвёртого тура РПЛ. Оба гола забил полузащитник Даниил Лесовой.

Он открыл счёт на 23-й минуте. Получив мяч от Евгения Луценко, он отправил его в дальний угол ворот. На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти.