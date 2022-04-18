«Манчестер Юнайтед» поддержал Роналду после смерти его новорождённого сына

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью новорождённого сына Криштиану Роналду. В заявлении, опубликованном на сайте клуба, говорится, что боль нападающего команды является их болью тоже.

Твоя боль — наша боль, Криштиану. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это время, — говорится в сообщении.

О смерти новорождённого сына спортсмена стало известно 18 апреля. Криштиану назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители. Избранница 37-летнего футболиста была беременна близнецами, пара ждала девочку и мальчика. Наследница спортсмена родилась здоровой, а мальчик выжить не смог.

О грядущем пополнении семейства футболист сообщил 28 октября, выложив совместную фотографию со снимком УЗИ. В подписи к фото он сообщил, что его невеста, модель Джорджина Родригес, ждёт двойню. Игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что они «не могут дождаться встречи».