https://static.news.ru/photo/a2335268-69e7-11ea-8c05-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) отменены из-за коронавируса.

Также отменены полуфиналы Кубка, сообщает пресс-служба КФС.

Чемпионат был прерван на основании приказа министра спорта РФ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также указа главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» и указа и.о. губернатора города Севастополя «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности».

О возобновлении чемпионата и 1/2 финала Кубка будет сообщено дополнительно.

После 17 туров лидирует «Евпатория». На втором месте «ТСК-Таврия», на третьем — «Крымтеплица».

Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был официально зарегистрирован в июле 2015 года. КФС проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — снова «Севастополь».

Ранее сообщалось, что УЕФА может допустить клубы полуострова к участию в Лиге Европы.

Российская премьер-лига (РПЛ) может отложить совещание по возобновлению чемпионата, запланированное на 10 апреля, если хотя бы в одном регионе, где есть команда лиги, продолжатся ограничения на проведение массовых мероприятий, писал NEWS.ru.