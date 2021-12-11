В «Крыльях Советов» назвали причину смерти фаната на матче с «Рубином»

Пресс-атташе самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Съестнов рассказал «Спорт-Экспрессу», что причиной смерти болельщика на матче с казанским «Рубином» стала сердечная недостаточность. По его словам, фанату оказывали все необходимые реанимационные действия.

Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. Скорая помощь была на стадионе, оказывала ему реанимационные действия. Конечно, реанмобиль был задействован. Ему оказывали все необходимые действия, — заверил Съестнов.

Он отметил, что в ближайшее время клуб свяжется с семьёй погибшего болельщика. «Крылья Советов» продолжают выяснять подробности случившегося и выражают соболезнования родным.

Матч 18-го тура между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором одного из голов хозяев стал 17-летний полузащитник Сергей Пиняев, для которого этот мяч стал первым в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что болельщик «Крыльев Советов» умер по окончании матча с «Рубином» в рамках 18-го тура чемпионата России сезона-2021/22. Фанат почувствовал себя нехорошо за 10 минут до финального свистка, а подоспевшие врачи не смогли спасти ему жизнь.