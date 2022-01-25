В Кремле отреагировали на бойкот футбольных болельщиков из-за Fan ID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль открыт к диалогу с фанатами. Таким образом, он отреагировал на массовый бойкот футбольных болельщиков и фанатских групп в связи с ведением системы Fan ID, сообщает «Р-Спорт». Главным аспектом обсуждения он назвал информативный.

Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов, — сказал Песков.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021–2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение фанатов «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов отказаться от оформления Fan ID и бойкотировать матчи своих команд. Он призвал болельщиков идти на диалог, а не добиваться своего ультиматумами.