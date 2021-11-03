В Красноярке во время матча болельщик выстрелил в 17-летнего футболиста

В Красноярке во время проведения матча между школьными командами один из посетивших игру болельщиков выстрелил в 17-летнего футболиста. Об этом сообщает NGS24.

Как информирует издание, инцидент произошёл во Дворце спорта «Изумруд», где проходило соревнование с участием школьных команд Красноярска. Отмечается, что во время одной из встреч отец одного из спортсменов начал выкрикивать замечания в адрес соперничающего коллектива. Один из футболистов отреагировал на это, после чего болельщик выстрелил ему в плечо из травматического пистолета.

Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями, — заявили представители спорткомплекса.

При этом получивший выстрел в плечо футболист не получил серьёзных повреждений. Он был доставлен в больницу, но в скором времени был отправлен домой. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении болельщика.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Бразилии по футболу между «Интернасьоналем» и «Гремио» завершился массовой дракой с участием футболистов обеих команд. Во многом причиной тому стали болельщики, которые принесли на стадион фигурки гробов с изображением логотипа противника.