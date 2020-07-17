В комитете РФС по этике прокомментировали наказания для Карпина и Кикнадзе

https://static.news.ru/photo/834075ec-c83e-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Владимир Пильгуй высказался по поводу решений, принятых органом в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и гендиректоров «Локомотива» и «Зенита» Василия Кикнадзе и Александра Медведева.

Комментарий Пильгуя приводит пресс-служба РФС. Карпину, оштрафованному на 100 тысяч рублей, зампред посоветовал «впредь выбирать выражения», чтобы не быть понятым превратно. Ставшая поводом для наказания тренера «Ростова» цитата Анатолия Бышовца («Нет предела человеческой мерзости») может трактоваться как упрёк в адрес Российской премьер-лиги, отметил Пильгуй.

Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку с эротическим подтекстом в адрес московского «Спартака». Зампред РФС подчеркнул, что руководители клубов не должны позволять себе высказывания, которые могут кого-то оскорбить. Более жёсткие санкции к гендиректору «Зенита» не стали применять, потому что он извинился.

Василий Кикнадзе показал неприличный жест болельщикам «Локомотива», за что получил от комитета по этике самый большой штраф (300 тысяч рублей) и замечание.

Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжёлым последствиям, — объяснил наказание гендиректора «Локомотива» Пильгуй.

Как писал NEWS.ru, Валерий Карпин пошутил по поводу обращения главы РПЛ Сергея Прядкина в комитет по этике. Тренер «Ростова» выразил удивление, что у лиги «оказывается» есть президент, который заботится о её репутации.