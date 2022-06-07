В клубах РПЛ рассказали о невыполненном обещании президента лиги В «Ростове» и «Уфе» рассказали, что Хачатурянц обещал мораторий на вылет из РПЛ

Фото: premierliga.ru

Ашот Хачатурянц

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о невыполненном обещании президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца, сообщает «Чемпионат.com». По словам функционера, глава лиги говорил, что по итогам сезона элитный дивизион никто не покинет.

Газизов подчеркнул, что слышал это обещание от Хачатурянца не раз. Его слова РИА Новости подтвердил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Функционер добавил, что Хачатурянц просил представителей команд не распространяться о принятом моратории на вылет в прессе.

«Ростов» по итогам сезона стал девятым в РПЛ и сохранил прописку в элитном дивизионе. «Уфа» заняла 14-е место и вылетела из премьер-лиги после стыковых матчей.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в следующем сезоне. Премьер-лига пройдёт в два круга с участием 16 клубов.