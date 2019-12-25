Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.

Теперь иностранные игроки, подписавшие контракт с китайским клубом, смогут получать зарплату не более €3 млн в год без учёта налогов и бонусов.

Кроме того, в заявке состава команды не может находиться более пяти легионеров, а в стартовом — не более четырёх. Стоит отметить, что в 2019 году на поле допускалось только три иностранца.

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