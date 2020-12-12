В казанский «Рубин» на правах аренды перешёл японец Сайто

https://static.news.ru/photo/451a6f9c-3dfb-11eb-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Мицуки Сайто Фото: fcrk/vk.com

В футбольный клуб «Рубин» (Казань) перешёл 21-летний полузащитник Мицуки Сайто.

Японский футболист будет играть за клуб из столицы Татарстана на правах аренды. Соглашение казанцев с клубом Сайто «Сёнан Бельмаре» рассчитано на полтора года и предусматривает право выкупа, сообщает пресс-служба «Рубина».

Сайто родился 10 января 1999 года в Фудзисаве. Его игровые амплуа — центральный полузащитник и атакующий полузащитник. В высшей японской лиге J1 он провёл 75 игр, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Сайто выступал за юношескую сборную Японии, в настоящее время вызывается в молодёжную национальную команду. В 2018 году вместе с «Сёнан Бельмаре» он завоевал Кубок японской лиги.

«Рубин» находится на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 туров команда набрала 27 очков.

13 декабря казанцы в гостях обыграли «Тамбов» со счётом 1:0, передавал NEWS.ru. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник Илья Самошников, результативную передачу ему сделал полузащитник Дарко Йевтич. «Рубин» таким образом продлил безвыигрышную серию «Тамбова» в РПЛ до семи матчей.