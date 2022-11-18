В Катаре запретили продажу пива на всех стадионах ЧМ по футболу ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи пива на всех стадионах во время матчей чемпионата мира в Катаре, сообщается на официальном сайте организации. На аренах болельщики смогут пить только безалкогольные напитки.

В результате переговоров между властями страны-хозяйки турнира и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках. Со стадионов точки продажи пива будут убраны, — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Катара хотят сделать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов.

Распитие алкоголя в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно продается только в некоторых отелях Дохи.

Ранее сообщалось, что Катар обвинили в подкупе футболистов сборной Эквадора перед матчем открытия ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.