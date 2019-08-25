https://static.news.ru/photo/d05ed09a-c735-11e9-919c-fa163e074e61_660.jpg Хосе Бордалес Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявил о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.

Ситуацию запутал тот факт, что перед игрой была объявлена минута молчания в память о погибшем брате тренера, но в Twitter клуба сообщили о смерти самого Бордалеса. Впоследствии запись была удалена, пишет RT.

Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Бордалес работает с «Хетафе» с сентября 2016-го и по итогам прошлого сезона сумел вывести команду в Лигу Европы.

Ранее News.ru писал, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует занять место главного наставника мадридского «Реала».