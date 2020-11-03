В Испании оценили шансы «Локомотива» обыграть «Атлетико»

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Леопольдо Луке, личный врач прославленного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, рассказал подробности госпитализации своего подопечного. По его словам, в больнице 60-летний наставник клуба «Химнасия и Эсгрима» оказался не из-за коронавируса.

Он здесь, потому что захотел так... Это несерьёзные проблемы, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем...