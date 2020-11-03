В Испании оценили шансы «Локомотива» обыграть «Атлетико»

Испанский журналист информационного агенства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Локомотива» (Москва) в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
У «Локомотива» очень мало шансов завоевать очки в игре с «Атлетико». Конечно, многое будет зависеть от игры московской команды. В последнее время складывается ощущение, что есть две команды «Локомотив»: одна команда, которая играет во внутреннем чемпионате, другая — в Лиге чемпионов. Во втором тайме в матче против «Баварии» «Локомотив» даже заслужил победу. Прекрасную игру провёл Зе Луиш тогда. «Локомотив» играет лучше вторым номером. Он не умеет играть как сильная команда, потому что не хватает мастерства в центре поля. На контратаках может впереди хорошо сыграть тот же Зе Луиш, Антон Миранчук. Однако против нынешнего «Атлетико» шансов всё равно очень мало, — сказал испанский журналист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также специалист назвал сильные стороны соперника «Локомотива».
В испанской команде сейчас очень солидно играет Жуау Феликс, спереди будет настоящий зверь Луис Суарес, а у «железнодорожников» в это время не сможет принять участие Ведра Чорлука. «Железнодорожникам» будет сложнее с «Атлетико», чем с «Баварией», — заключил он.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало игры в 20:55.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Марко Николич поделился ожиданиями перед встречей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».