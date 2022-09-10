В Испании матч «Кадис» — «Барселона» прервали из-за инфаркта у болельщика

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Матч пятого тура чемпионата Испании по футболу между «Кадисом» и «Барселоной» прервали более чем на полчаса за несколько минут до окончания основного времени. Причиной стал пожилой болельщик, у которого случился инфаркт на трибуне стадиона «Нуэво Мирандилья».

Инцидент с болельщиком раньше других оценил вратарь «Кадиса» Ледесма. Он сигнализировал судьям об остановке игры, сбегал за медицинской сумкой и забросил на трибуны дефибриллятор. Тут же к болельщику подоспела на помощь медицинская бригада, оказавшая первую помощь. Затем мужчину увезли на скорой в больницу.

К моменту приостановки игры «Барселона» вела в счете 2:0. После вынужденной паузы каталонцы забили еще два мяча, уверенно победив 4:0.

Ранее стало известно, что фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» принесли на домашний матч первого тура Лиги Европы с киевским «Динамо» маски с изображением президента России Владимира Путина и российские флаги. Болельщики держали атрибутику в руках и выкрикивали пророссийские лозунги.