В Хорватии попросили футболиста «Зенита» отказаться от возвращения в клуб

Хорватский футбольный союз предпринял попытку отговорить защитника «Зенита» Деяна Ловрена возвращаться в Россию. Причина — ситуация на Украине. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации портала, Ловрен планировал вернуться в Санкт-Петербург в конце марта после матчей сборных, но на него оказывается сильное давление со стороны Хорватского футбольного союза. В организации считают, что игрок сборной должен приостановить контракт с клубом.

В «Зените» знают о сложившейся ситуации, но не могут на неё повлиять. В клубе считают, что Ловрен может отказаться от возвращения в Санкт-Петербург.

9 марта польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что не вернётся в Россию. Двумя днями ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с клубами.