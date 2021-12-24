В Хорватии клуб простился со скончавшимся футболистом стихом Есенина

Пресс-служба хорватского футбольного клуба «Нехай» опубликовала стихотворение российского поэта Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья», объявляя о смерти защитника Марина Качича. Как сообщает The Mirror, спортсмен скончался в возрасте 23 лет, не выходя из состоянии комы.

Футболист «Нехая» потерял сознание на тренировке 20 декабря и был доставлен в больницу, где ему диагностировали сердечную недостаточность. Впоследствии Качич был введён в состояние искусственной комы, но выйти из неё не смог и скончался три дня спустя.

В качестве прощания с футболистом, клуб опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию Качича и текст стихотворения Есенина.

«Нехай» выступает в одном из низших футбольных дивизионов Хорватии. В 2018 году он выиграл Кубок графства и получил возможность выступить в Кубке Хорватии, где он уступил «Шибенику» в первом раунде плей-офф.

Проблемы с сердцем встречаются у профессиональных футболистов. Летом 2021 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца прямо на футбольном поле во время матча чемпионата Европы против Финляндии, в то время как в декабре игрок Барселоны Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры после того, как медобследование выявило тахикардию у нападающего.