В «Химках» рассказали, когда появится решение о дальнейшей судьбе клуба

Футбольный клуб «Химки» отреагировал на заявление интернет-портала «Чемпиона.com» относительно дальнейшего участия подмосковного коллектива в Российской премьер-лиге.
«Чемпионат» уже не раз публиковал недостоверную информацию в отношении нас, — сказали NEWS.ru в клубе.
Вся окончательная информация о решении клуба появится на следующей неделе.
Ранее появилось сообщение, что «Химки» отказались от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал о создании календаря на сезон-2020/21 для 22 команд. Отмечается, что календарь будет более подробно обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС), а 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, после чего утверждён исполнительным комитетом РФС, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен