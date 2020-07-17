Футбол

В «Химках» рассказали, когда появится решение о дальнейшей судьбе клуба

12:38, 17 июля 2020 21
Фото: fckhimki/facebook.com

Футбольный клуб «Химки» отреагировал на заявление интернет-портала «Чемпиона.com» относительно дальнейшего участия подмосковного коллектива в Российской премьер-лиге.

«Чемпионат» уже не раз публиковал недостоверную информацию в отношении нас, — сказали NEWS.ru в клубе.

Вся окончательная информация о решении клуба появится на следующей неделе.

Ранее появилось сообщение, что «Химки» отказались от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал о создании календаря на сезон-2020/21 для 22 команд. Отмечается, что календарь будет более подробно обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС), а 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, после чего утверждён исполнительным комитетом РФС, писал NEWS.ru.

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