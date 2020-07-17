В «Химках» рассказали, когда появится решение о дальнейшей судьбе клуба

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Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) ничем не уступает тому, что разработали в УЕФА для участников еврокубков и матчей сборных, заявил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Он напомнил, что футбол является первым видом спорта, которые возобновил регулярную деятельность, отметив, что уже ведётся подготовка регламента старта нового чемпионата России. Пионерами быть очень сложно, но огромную помощь нам...