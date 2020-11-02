В «Химках» не стали комментировать публикацию Мирзова про Макрона

Футбольный клуб «Химки» воздержался от комментариев после публикации полузащитником команды Резиуаном Мирзовым на своей странице в Instagram фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице. Таким образом он поддержал акцию против главы государства.
Мы пока не готовы отвечать на этот вопрос, — сказали в пресс-службе клуба корреспонденту NEWS.ru, отвечая на вопрос о санкциях в отношении футболиста.
Ранее пост подобного характера выложил российский боец Хабиб Нурмагомедов, который обрушился с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама. Чемпион UFC напомнил, что мусульмане почитают пророка Мухаммеда больше своих родителей, поэтому его оскорбление воспринимается особенно близко.