В Грозном будут рады видеть сборную России

https://static.news.ru/photo/eda9cdcc-b185-11ea-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Ахмат-Арена (архивное фото) Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что в Грозном будут рады принять соборную России. Представитель руководства клуба отметил, что в Грозном уже давно проводятся мероприятия с участием многих мировых звёзд, знаменитостей и спортсменов.

Мы принимаем это как должное, рады этому. Город давно заслужил это право [принимать международные футбольные матчи]. Мы готовы с радостью принять сборную России, — цитирует Айдамирова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить в Грозном международные соревнования.

Запрет на проведение был введён с 2014 года. Также было отмечено, что на стадионе в Грозном смогут проходить матчи сборной России по футболу.