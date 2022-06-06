В Госдуму внесли законопроект об отмене Fan ID Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене недавно принятого закона о введении паспорта болельщика (Fan ID), сообщается на сайте партии. Авторами документа стали Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

За последние 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц. На фоне подобной ситуации стремление «обезопасить» и без того безопасные стадионы никак нельзя воспринимать как серьёзный аргумент в пользу данного закона, — говорится в заявлении КПРФ.

Там также отметили, что закон о Fan ID носит неконституционный характер, так как ограничивает права граждан.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года. Оформить Fan ID можно на портале госуслуг.