В Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв предложил выяснить, какая из сборных сильнее на поле — российская или украинская. Он выступил за проведение товарищеского матча по футболу между двумя командами, сообщает «Чемпионат».

Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур, — сказал Свищёв.

Чиновник убеждён, что сравнивать две команды нет смысла, так как российский коллектив находится «не в самой лучшей форме». В случае если такая игра всё-таки случится, он попросил не сталкивать ребят лбами и не выяснять политические вопросы на поле.

Команда Андрея Шевченко, в отличие от российского коллектива, прошла в 1/8 финала плей-офф с третьего места, так как словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы («минус 5» против «минус 1»), а полякам не удалось обыграть шведов.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и команда вернулись в Москву, став последними в группе B.

Ранее определились все участники 1/8 финала Евро-2020. Сборная Украины сыграет со шведами.