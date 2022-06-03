В Госдуме оценили слёзы игрока сборной России из-за видео Савина об Украине Депутат Госдумы Хамзаев назвал тряпкой игрока сборной России, расплакавшегося из-за видео Савина об Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев оценил рассказ Евгения Савина о реакции футболистов сборной России на его ролик об Украине, сообщает Sport24. Блогер заявил, что один из игроков национальной команды записал голосовое сообщение, в котором плакал в трубку.

Потому что он тряпка. Тряпка — не физиологическое понятие, а психологическое. Слабохарактерная тряпка. Наши футболисты — это охреневшие мажоры, которым с неба деньги перепали, просто, на ровном месте, без результата, — заявил Хамзаев.

О реакции игроков на ролик Савин рассказал ранее 3 июня. Он не называл имена футболистов, от которых получил обратную связь.

В марте 2022 года Савин выпустил на своём YouTube-канале ролик с украинскими футболистами, рассказавшими о ситуации в своей стране. После этого блогер покинул Россию, а впоследствии объявил о переезде собственного футбольного клуба ФК «Красава».