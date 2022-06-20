«Свинство»: ГД о решении Польши не брать в сборную игрока «Спартака» Глава комитета ГД по физической культуре и спорту назвал свинством решение поляков не брать в сборную игрока «Спартака»

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Мацей Рыбус

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Польского футбольного союза о том, что перешедший в «Спартак» Мацей Рыбус больше не будет вызываться в сборную Польши по политическим причинам. С точки зрения депутата, поляки приняли свинское решение.

Поведение и замминистра, и президента Польской федерации — свинство. Рыбус — гражданин Польши, чиновники обязаны обслуживать своих граждан, отслеживать их интересы независимо от мирового положения, проблем, кризиса. То, что мы сейчас видим, точно не подобает чиновникам европейского государства, — сказал Свищев Metaratings.ru.

По мнению депутата, если бы польские чиновники внимательно изучили биографию футболиста, то они бы поняли, что он с 2017 года живет в России, у него русская жена, двое детей. И в его ситуации из-за плохого отношения и угроз на родине можно просить российское гражданство.

О том, что Рыбуса отстранили от сборной Польши за выступление в России, стало известно 20 июня. Игрок подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2024 года. Он будет выступать под 13-м номером.