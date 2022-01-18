В Госдуме оценили идею провести в России чемпионат Европы — 2032 по футболу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Я обязательно поддержу эту идею. Уверена, что если нам достанется этот чемпионат Европы, то мы сможем его провести на таком же уровне, как чемпионат мира в 2018 году. Прошлым летом нам достались некоторые матчи чемпионата Европы, и они были проведены на очень достойном уровне. Россия всегда готова проводить такие соревнования, — сказала Журова.

Она добавила, что после ЧМ-2018 у многих на Западе изменилось отношение к России.

Чемпионат мира 2018 года, прошедший в России, был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.

В декабре 2021 года Журова предложила футболистам отказаться от отдыха на иностранных курортах и выбрать взамен Крым или Сочи.