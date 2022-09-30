В ГД ответили на вопрос о клубах из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей В Госдуме рассказали об интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума проконтролирует вхождение клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в чемпионат России. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Мы взяли этот вопрос на контроль. Наша задача — не затягивать этот процесс. Крымские клубы ждали целых восемь лет, целое поколение спортсменов выросло. Теперь необходимо решать вопросы спортсменов еще четырех регионов. Все поручения даны, рабочая группа в кратчайшие сроки должна решить этот вопрос. Рабочая группа занимается вопросами по всем новым субъектам, решать вопрос нужно комплексно, — заявил Свищев.

Он добавил, что в России огромное количество клубов которые временно не участвуют в международных соревнованиях, но в ближайшее время их восстановят в правах.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.