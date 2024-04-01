В форме Adidas для сборной Германии по футболу нашли нацистскую символику Bild: на форму сборной Германии по футболу запретят наносить 44-й номер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спортивный бренд Adidas показал форму для сборной Германии по футболу, но подвергся в Сети критике из-за похожего на нацистскую символику дизайна, сообщает Bild. Теперь на нее запретят наносить 44-й номер.

Пользователи интернета обратили внимание на фото в официальных соцсетях Adidas, на которых показаны белые футболки с принтом в виде номера 44. В нем разглядели символику нацистской организации НСДАП Schutzstaffel (SS), обозначение которой писали в рунической форме.

Из-за негативных комментариев в Немецком футбольном союзе сообщили, что номер 44 не будет носить ни один игрок сборной Германии, поскольку все члены команды на чемпионате Европы выступают под номерами от 1 до 23.

Клиенты интернет-магазина Adidas еще могут купить футболку и нанести имя и номер при оформлении заказа. Но руководство компании решила заблокировать использование надписей Fuhrer или Hitler.

Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. Наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Мы против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах, — заявил представитель Adidas Оливер Брюгген.

Ранее рэпер Канье Уэст в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал бойкотировать Adidas из-за продажи кроссовок Yeezy в не утвержденной им расцветке. Он отметил, что компания использует его бренд и имя, но при этом продолжает с ним судиться. В комментариях к публикации рэпера поддержали его коллега Снуп Догг и актер Брэндон Т. Джексон. Также бойкот приветствовал певец Бобби Лайтс. Рэпер ответил им благодарностью.