В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к Азмуну

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде поделился мнением относительно слухов о том, что итальянская команда проявляет интерес к нападающему санкт-петербургского «Зенита» Сердару Азмуну. Об этом функционер ответил «Спорт-Экспрессу».

Мы не интересуемся Азмуном, — заявил Праде.

Азмун известен по выступлениям за российские футбольные клубы «Рубин» и «Ростов». Состав «Зенита» иранский нападающий пополнил в 2019 году. За «сине-бело-голубых» он провёл 99 матчей и записал на свой счёт 61 гол и 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Ювентусу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе в Турине завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В составе гостей один из мячей забил Азмун.