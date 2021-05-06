В финале Лиги Европы сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал»

https://static.news.ru/photo/7abaf22c-aeb0-11eb-b77c-96000091f725_660.jpg Эдинсон Кавани Фото: Jonathan Moscrop/imago-images.de/Global Look Press

Титул победителя футбольной Лиги Европы сезона-2020/21 оспорят 26 мая в польском Гданьске английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал». Это стало известно после ответных матчей полуфинала турнира.

Футболисты лондонского «Арсенала» не смогли воспользоваться шансом сделать чисто английским и второй финал еврокубкового турнира после Лиги чемпионов. В ответном матче полуфинала Лиги Европы против испанского «Вильярреала» «Арсеналу» нужно было забить всего один мяч, однако игра закончилась нулевой ничьей. За счёт победы (2:1) в первой игре в финал вышел «Вильярреал».

Путевку в Гданьск «Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе ещё по итогам первой игры против «Ромы», закончившейся разгромом со счётом 6:2. В ответном поединке итальянцы дома выиграли, но с более скромным счётом 3:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдин Джеко (57-я минута), Бриан Кристанте (60) и Никола Залевски (83), у гостей дважды отличился Эдинсон Кавани (39, 68).

«Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году. «Вильярреал» впервые пробился в финал турнира.

Ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб «Челси» на своём поле выиграл у мадридского «Реала» ответный матч полуфинала Лиги чемпионов со счётом 2:0. В Испании лондонцы сыграли с «Реалом» вничью (1:1), и домашняя победа открыла им дорогу в финал турнира. Там их соперником станет ещё один английский клуб «Манчестер Сити».