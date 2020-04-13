В ФИФА рассказали о судьбе футболистов, у которых летом истекают контракты

https://static.news.ru/photo/8a9b4b54-7d53-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо рассказал, что футболистам, чьи контракты с клубами истекают 30 июня 2020 года, будет разрешено покидать команды.

Первого июля трансферный рынок не откроется. ФИФА не может продлевать контракты футболистов после 30 июня, но сроки трансферных окон не будут прежними, поэтому игроки не смогут зарегистрироваться в других командах, — приводит слова Сильверо AS.

Кроме того, он объяснил, какая судьба ждёт арендованных игроков.

Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто, — утверждает Сильверо.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставило новый план по завершению Лиги чемпионов и Лиги Европы, ранее писал NEWS.ru.