В ФИФА отказались наказывать камерунца Ондуа за флаг России на бутсах NRK: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

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Международная федерация футбола (ФИФА) не станет наказывать имеющего российское гражданство полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за то, что он надел бутсы с флагом России на чемпионате мира, который проходит сейчас в Катаре. Об этом сообщил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти, его слова приводит Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны, — сказал Марти.

Ранее в Норвегии потребовали наказать Ондуа за бутсы с флагом России. Инцидент произошел 24 ноября в матче первого тура группового турнира с командой Швейцарии. После игры Ондуа заявил, что это было знаком уважения к стране, в которой он вырос.

В этой связи генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдерман заявил, что произошедшее является политическим символом, который воспринимается как поддержка отстраненной команды, и преднамеренным действием, направленным на то, чтобы оставить след в решении об исключении России.

Российские сборные и клубы решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине.

Гаэлю Ондуа 27 лет, он родился в Камеруне, но с детства жил в России. Начинал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива», выступал за столичный ЦСКА.