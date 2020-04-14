В ФИФА назвали сроки возобновления международных матчей

https://static.news.ru/photo/b06b7c4c-7e1a-11ea-9e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни назвал приблизительный срок возобновления международных игр, которые были приостановлены из-за распространения инфекции коронавируса.

54-летний спортивный функционер предполагает, что проведение международных матчей станет возможным не ранее 2021 года, так как после окончания пандемии в приоритете будут внутренние чемпионаты.

Я считаю, что футбол национальных лиг является приоритетом. Сентябрь всё ещё в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас всё меняется. Не исключено, что будут проблемы с пересечением международных границ, — цитирует Монтальяни АР.

Кроме того, бизнесмен считает, что даже при согласовании матчей в сентябре они пройдут без зрителей, чтобы уменьшить риск.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе, ранее писал NEWS.ru.