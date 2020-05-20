В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и ещё трёх тренеров

https://static.news.ru/photo/6e126efa-9a99-11ea-b43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: tripadvisor.ru

В Ереване пострадал памятник, который был установлен в 2016 году в память о победах футбольного клуба «Арарат» в Кубке и чемпионате СССР в 1973 году.