В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и ещё трёх тренеров

В Ереване пострадал памятник, который был установлен в 2016 году в память о победах футбольного клуба «Арарат» в Кубке и чемпионате СССР в 1973 году.
Неизвестные украли статуи нескольких футболистов из скульптурной группы «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан». Из композиции были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна,
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21, писал NEWS.ru.
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