Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире, которым стал 75-летний Из Элдин Бахдер.
Бахдер подписал соглашение с египетским футбольным клубом «6 октября», команда выступает в третьем дивизионе чемпионата страны. О регистрации футболиста сообщила пресс-служба EFA.
EFA пригласила представителей Книги рекордов Гиннесса посетить матч с участием Бахдера, чтобы зафиксировать рекорд.
Ранее японский футболист «Иокогамы» Кадзуёси Миура продлил контракт с клубом ещё на год. В феврале 2019-го ему исполнится 52 года, писал NEWS.ru.
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