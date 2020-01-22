https://static.news.ru/photo/7e4d2734-3d05-11ea-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EFA/facebook.com

Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире, которым стал 75-летний Из Элдин Бахдер.

Бахдер подписал соглашение с египетским футбольным клубом «6 октября», команда выступает в третьем дивизионе чемпионата страны. О регистрации футболиста сообщила пресс-служба EFA.

EFA пригласила представителей Книги рекордов Гиннесса посетить матч с участием Бахдера, чтобы зафиксировать рекорд.

Ранее японский футболист «Иокогамы» Кадзуёси Миура продлил контракт с клубом ещё на год. В феврале 2019-го ему исполнится 52 года, писал NEWS.ru.