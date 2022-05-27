В ДНР восстановят футбольный клуб «Шахтер»

В Донецке могут воссоздать местный футбольный клуб «Шахтер», сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ранее команда стала базироваться во Львове и Киеве и частично сменила название — вместо «Шахтер» команда звалась «Шахтар».

Тот «Шахтер» — а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» — поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. Клуб был прописан и во Львове, и в Киеве, но учитывая любовь жителей республики к футболу, им нужна своя команда, — сказал Пушилин.

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин ранее сообщил, что клуб не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если Донбасс присоединится к России. Футболисты команды будут выходить на поле только в рамках чемпионата Украины.

Донецкий клуб является 13-кратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка Украины. Также «Шахтёр» в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. До 2014 года свои домашние матчи команда проводила на стадионе «Донбасс Арена», затем она переехала в Киев. Свои домашние матчи донецкий клуб проводил во Львове, Харькове и Киеве.