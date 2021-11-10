В «Динамо» скептически оценили слухи об интересе «Ливерпуля» к Захаряну

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о возможном интересе английского «Ливерпуля» к полузащитнику Арсену Захаряну. Функционер выразил мнение, что игроку необходимо продолжать развиваться, а подобные слухи назвал агентскими играми. Об этом он сказал KP.RU.

Это игры агентов. Он ещё молодой человек, ему ещё расти и расти. Я считаю, что Арсену ещё два-три года можно поиграть в России. Должно пройти время для того, чтобы футболист мог состояться, — заявил Степашин.

Он также отметил, что на данный момент российские футболисты испытывают серьёзные проблемы в зарубежных чемпионатах, а заиграть удаётся лишь единицам. В качестве положительного примера отъезда в Европу Степашин привёл полузащитника «Монако» Александра Головина.

18-летний Захарян является воспитанником московского «Динамо», в основной команде которого он дебютировал в конце 2020 года. На данный момент он провёл 27 матчей за «бело-голубых», в которых отметился пятью голами и 12 результативными передачами.

Ранее стало известно, что защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022. Об этих изменениях сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).