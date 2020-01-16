https://static.news.ru/photo/7cb8655c-3858-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Сильвестр Игбун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «бело-голубых» Сильвестр Игбун угодил в больницу из-за проблем с почками.

Видел появившуюся информацию, но она не соответствует действительности. С Игбуном всё в порядке, — заявил корреспонденту NEWS.ru пресс-атташе команды Игорь Ершов.

В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее в интервью NEWS.ru бывший нападающий «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин рассказал, что ему было бы интересно поработать в московском «Динамо».