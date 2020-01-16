Футбольный клуб «Динамо» (Москва) опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «бело-голубых» Сильвестр Игбун угодил в больницу из-за проблем с почками.
Видел появившуюся информацию, но она не соответствует действительности. С Игбуном всё в порядке, — заявил корреспонденту NEWS.ru пресс-атташе команды Игорь Ершов.
В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча.
Ранее в интервью NEWS.ru бывший нападающий «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин рассказал, что ему было бы интересно поработать в московском «Динамо».
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