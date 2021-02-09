В деле о смерти Марадоны появились новые подозреваемые

https://static.news.ru/photo/fcd55114-6af2-11eb-ba7f-96000091f725_660.jpg Фото: Antonio Balasco via www.imago-im/Global Look Press

Прокуратура Аргентины начала расследование в отношении ещё трёх подозреваемых, которые могут быть причастны к смерти футболиста Диего Марадоны 25 ноября 2020 года.

В число новых подозреваемых вошли психолог Карлос Диас, который работал с Марадоной за несколько месяцев до его смерти, а также две медсестры Дайана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон, их подозревают в халатности, сообщает Marca.

Ранее прокуратура выдвинула обвинения в отношении психиатра Агустины Косачов, также по делу проходит врач Леопольдо Луке, которого заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Основанием для расследования смерти Марадоны стали показания его дочерей, которые поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием бывшего футболиста.

Как писал NEWS.ru, адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону вместе с Пеле лучшими игроками ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.