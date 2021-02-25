В ЦСКА рассказали о болезни Акинфеева

https://static.news.ru/photo/ed1deb2e-774e-11eb-86e9-96000091f725_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский ЦСКА прокомментировал сообщение о болезни голкипера Игоря Акинфеева.

После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ, — говорится в сообщении клуба.

По данным пресс-службы, спортсмена изолировали от остальной команды, в настоящее время за его состоянием наблюдают врачи, которые также проводят необходимые обследования.

25 февраля появилось сообщение о том, что у Акинфеева выявили коронавирус. В связи с этим ЦСКА решил вернуть из аренды «Урала» вратаря Илью Помазуна. Также отмечалось, что наличие COVID-19 показали тесты второго вратаря Владислава Торопа и защитника Игоря Дивеева.

Как писал NEWS.ru, ранее Акинфеев попал в список лучших вратарей мира тридцатилетия. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала итальянца Джанлуиджи Буффона лучшим вратарём за всё время существования организации (с 1987 года). В топ-48 попали два российских голкипера.